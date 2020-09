Hoy Estado de México – septiembre 07, 2020

Aunque parece una broma, un joven pasó un muy mal momento al recibir un paquete muy esperado, pues en lugar de un iPhone que compró en línea, lo que recibió fue un jugo Boing.

Fue el mismo Salvador Gómez, víctima de esta «mala compra», quien compartió su historia en redes sociales.

El pasado 27 de agosto fue cuando él y su esposa realizaron un compra en la página de Sears.

Después de comparar en varios lugares el precio del iPhone SE, se dieron cuenta que en dicha tienda estaba más barato, por lo que decidieron comprar dos equipos; un blanco para su esposa, quien se había quedado sin celular, y uno rojo para él, pues ya le tocaba cambio.

“A la semana de la compra, me metí para ver el estado del pedido y me señalaba que se haría un reembolso por el equipo rojo, pues ya no lo tenían en existencia”, continuó platicándonos Gómez. Tal como le informaron, el dinero de ese equipo se regresó a los pocos días.