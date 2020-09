Isaac Ramírez – septiembre 08, 2020

A casi cinco meses de que fuera cerrada la comunidad de San Bartolo, en Naucalpan, y a unos días de que se cumplan cuatro de que iniciaran las obras de rehabilitación de este lugar, hasta ahora, el gobierno municipal no ha presentado al cuerpo edilicio ni a los comerciantes el plan de obra que se llevará a cabo en la cabecera municipal, a pesar de la exigencia de los involucrados de acelerar los trabajos ante las afectaciones económicas que está dejando para los locatarios de esta región.

Regidores de todos los partidos coincidieron en que, hasta el momento, la Secretaría de Planeación Urbana y Obras Públicas de Naucalpan no ha presentado el plan de obra para San Bartolo, aunque sí recibieron un listado de los trabajos que aparentemente se llevan a cabo, pero que no cumple con las especificaciones solicitadas, ya que no se contempla la remodelación del Parque Revolución y/o un render que permita identificar cómo se rehabilitará ese espacio.

En el documento que la Secretaría del Ayuntamiento envió a los ediles, en la primera quincena de agosto, el secretario Jorge Alfredo Zavala Hernández informó que el proyecto de rehabilitación arquitectónico contempla el levantamiento topográfico, detalles constructivos y balizamiento de las avenidas 16 de septiembre, Estacas, Morelos, Benito Juárez, Universidad, así como de las calles Estacas, Abasolo, Morelos, Urbina y Zaragoza.

Además, se contempla la limpieza, recolección de basura y pintura de algunas áreas por parte de la Secretaría de Servicios Públicos, y un proyecto de «intervención social, urbana y artísitica», con el que se busca la participación de artistas mexicanos de talla internacional, además de naucalpenses, los cuales colaborarían en eventos cuturales, artísticos y deportivos que se llevarán a cabo en esta zona.

También se incluyó la reubicación de la estatua de Jose María Morelos y Pavón que se ubica en la glorieta, el ingreso de la escultura Pochteca al mercado de San Bartolo, la exhibición de una pieza de Jorge Marín y la reubicación de los bustos de los héroes revolucionarios al palacio municipal, entre otras acciones como la creación de murales, iluminación y la implementación de señalética, aunque el documento no cita en algún momento el proyecto específico para el Parque Revolución.

La décima regidora, María Paulina Pérez González, señaló que, en el Plan Anual de Obra 2020, tampoco se contemplaron las obras del Parque Revolución, aunque se integraron algunas proyectos para la zona de San Bartolo.

Por su parte, el primer síndico Maximiliano Alexander Rábago advirtió que las obras de San Bartolo fueron iniciadas sin contar con un presupuesto, ya que el Plan de Obra, aprobado en febrero de este año, no contaba con alguna de estas obras y fue hasta la modificación, que se autorizó la semana pasada, donde se incluyeron algunos de estos proyectos.

Agregó que se hará una auditoría a la ejecución de los recursos asignados a la obra pública en 2020, ya que si el gobierno municipal desvió recursos de otro proyecto para llevar a cabo los trabajos de San Bartolo, podría estar incurriendo en algún delito, lo cual no se permitirá, puesto que ninguna administración puede erogar fondos en una obra que no sea contemplada en el plan de obra pública y, por ende, aprobada por el cuerpo edilicio.

Indicó que en el nuevo plan de obra pública tampoco se contempló el Parque Revolución, por lo que es probable que la administración local proponga que se haga con recursos de los 44 millones de pesos que serán reconducidos por no haberse ejecutado en obras durante 2019, aunque para ello deberá pasar por la aprobación de los ediles.

Recientemente, el Ayuntamiento de Naucalpan informó que pronto dará a conocer el proyecto, aunque no precisó la fecha en que esto ocurrirá.