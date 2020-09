Hoy Estado de México – septiembre 02, 2020

Esta vez una mujer se hizo viral en redes sociales por negarse a pagar la consulta de su mascota. La nueva #LadyMeSecuestraron está en boca de todos junto con su hijo que también agredió al médico veterinario que lo único que hizo fue brindar su servicio.

Todo ocurrió en una veterinaria ubicada de la ciudad de Cuernavaca, hasta donde la clienta llegó y luego quiso escapar sin pagar.

En el video se aprecia a la mujer, con su perro en brazos, queriendo salir del establecimiento, mientras el encargado del lugar le solicita que cubra el costo de la consulta.

“¿Por tomarle la temperatura me quieren cobrar 400 pesos?”, “que no coño, ya déjame en paz”, “sufro y me estás agrediendo, me estoy poniendo nerviosa” gritaba a los empleados.