Isaac Ramírez – septiembre 29, 2020

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra de la alcaldesa de Atizapán, Ruth Olvera Nieto, por uso indebido de recursos públicos en contra de un partido político, luego de que presuntamente ordenara la desaparición de once mensajes de este instituto político, los cuales se pintaron en bardas privadas.

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Atizapan, Aldo Alejandro León Navarro, informó que, entre los meses de agosto y septiembre, este partido contrató la pinta de 35 bardas, por un monto cercano a los 17 mil pesos y las cuales contaban con los permisos de los particulares; sin embargo, el gobierno municipal solicitó el retiro de los mensajes propagandísticos.

Explicó que, de acuerdo con imágenes de una cámara de seguridad aledaña a uno de los inmuebles rentados, personal de la Dirección de Servicios Públicos, escoltados por elementos municipales, habrían eliminado los mensajes de las bardas, a pesar de que el proceso electoral a nivel nacional ya inició.

Indicó que esta acción evidenciaría que la alcaldesa usó recursos públicos, materiales y humanos para tratar de desaparecer a la oposición de la mente de los ciudadanos, con este tipo de actitudes que sólo buscan reprimir a quien piensa diferente a este gobierno.

Aldo Alejandro León precisó que los contenidos borrados contenían las leyendas «Unidos somos más fuertes» y «El PAN gobernaba mejor», los cuales se retiraron de bardas ubicadas en las colonias Lomas de Tepalcapa, San Juan Bosco, Margarita Maza de Juárez, Lomas de San Miguel, Lomas de San Miguel Norte, Tierra de En Medio, Adolfo López Mateos, Profesor Cristóbal Higuera, Lázaro Cárdenas, Alfredo V. Bonfil y Los Olivos.

«La alcaldesa no desea que los atizapenses recuerden que Acción Nacional gobernó mejor que Morena. Los ciudadanos están arrepentidos de haber votado por Ruth, porque es una persona que no conoce Atizapán y no conoce a los ciudadanos. Borrar las bardas es un acto de autoritarismo, pues se cuenta con los permisos y son bardas privadas. Están callando las voces opositoras, pero no lo vamos a permitir, pues contamos con el apoyo de los atizapenses y vamos a pintar de azul Atizapán de Zaragoza en 2021”, aseguró.

Además, anunció que, en las próximas horas, también se presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México, con la intención de que se investigue la procedencia de los recursos y el manejo de éstos para eliminar los mensajes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Atizapán mencionó que, hasta ahora, no ha sido notificado de la denuncia interpuesta ante la Fepade; no obstante, el PAN inició este procedimiento ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), quien consideró infundada la queja, lo cual fue ratificado por el Tribunal Electoral del Estado de México.

«Estamos ciertos que la instancia electoral debe determinar a quién le asiste la razón y lamentamos la campaña de desprestigio que el panismo local y estatal han desatado en contra de la actual administración municipal, encabezada por Ruth Olvera Nieto, la cual es reconocida por los ciudadanos por el trabajo, transparencia y creatividad para cumplir sus compromisos pese a que fue recibida desfalcada y en pésimas condiciones de un gobierno panista», aseveró.