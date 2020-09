Isaac Ramírez – septiembre 17, 2020

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) autorizó la asignación de 50 millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) a favor de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, para que este mismo mes se inicien los estudios de factibilidad del tren ligero Río Hondo-Buenavista, a través del cual se pretende conectar a la zona centro de Naucalpan con la Ciudad de México.

La alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, informó que Banobras dio el visto bueno a este nuevo sistema de transporte público, considerado uno de los proyectos de movilidad más importantes para la zona metropolitana del Valle de México, al observar que se trataría de un proyecto que pudiera ser viable, pues se conectaría con otros medios de transporte como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Metrobús y el Tren Suburbano.

Indicó que los estudios de viabilidad se llevarán a cabo en un periodo de 10 meses; es decir, de septiembre de 2020 a junio de 2021, en el cual se harán revisiones al impacto en materia técnica y social que tendría este nuevo sistema de transporte que correría a lo largo de 14.7 kilómetros de longitud, aprovechando el derecho de vía del entonces Ferrocarril de Acámbaro.

El proyecto inicial contempla el aprovechamiento de la llamada Línea «N», aparentemente en propiedad de Ferrovalle y Kansas City Southern de México, para adecuar el tren que se conectaría con las líneas 2, 6 y B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y 1, 3 y 4 del Metrobús, a través de un recorrido que atravesaría Naucalpan Centro y las alcaldías de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La aprobación ocurre, luego de que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario solicitara a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la gestión de los recursos, ya que el tren Río Hondo-Buenavista forma parte de los dos proyectos que la dependencia federal contempla para los siguientes años, junto con el tren ligero de Tapachula, en Chiapas, y los cuales se pretenden desarrollar en vías en desuso.

Si bien el proyecto no es nuevo, pues fue planteado desde 2017 por el Instituto de Ingeniería de Transporte de la Universidad de Stuttgart, en Alemania, el cual contempló que este tren recorrería 9.7 kilómetros de vía a través de 10 estaciones, con una inversión estimada de cinco mil 109 millones de pesos, de los cuales dos mil 764 millones serían utilizados para reacondicionar los rieles del tren, autoridades municipales comentaron que, hasta ahora, no existe una planeación definiyiva mismo, pues serán los estudios los que permitirán definir si es viable o no; y de ser positivo, se determinaría el número de estaciones que tendría, la longitud total, su interconexión con otros medios de transporte, así como la inversión total que se requeriría.

El Ayuntamiento de Naucalpan aseguró que la alcaldesa Patricia Durán Reveles ha impulsado el proyecto desde la etapa de transición de su gobierno y se ha mantenido gestionando el mismo, pues beneficiaría a aproximadamente 100 mil personas que habitan esta región del Valle de México.

Mencionó que el proyecto sería más económico que el del Tren Interurbano México-Toluca, pues las vías ya existen y solo se tendrían que reacondicionar, además de que va a ras de piso, lo que también implicaría un estudio o censo de las personas que viven en las inmediaciones de dichas vías para conocer el impacto que podría tener, mismo que se iniciará a la par del otro estudio.

Deacuerdo con autoridades locales, el desarrollo del proyecto se realiza de manera tripartita entre los tres niveles de gobierno, pues está inmerso en una agenda de movilidad que se tiene para el Valle de México.