Hoy Estado de México – septiembre 17, 2020

Ex trabajadores de Interjet fueron citados por el director para resolver el pago por su liquidación que no les ha sido pagada, pero como no recibieron respuesta alguna, tomaron las oficinas del corporativo ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En Toluca al menos existen dos casos como este y también comentan los inconformes que la situación se encuentra en las mismas condiciones en diferentes partes de la República, al menos 400 casos.

Siguen en espera de que les resuelvan y solicitan a las autoridades intervengan en esta problemática.