Hoy Estado de México – septiembre 17, 2020

Las zonas urbanas crecen a pasos agigantados y por ello es necesario que exista un cuidado de los recursos ambientales, así lo expresó Raúl Vera Noguez, director de Protección al Ambiente de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Por ello, es necesario abordar temas ambientales con varias temáticas como áreas verdes urbanas, gestión integral de residuos sólidos, comercio justo y economía solidaria, etcétera, y de esta manera lo han llevado a cabo en paneles virtuales expertos y especialistas en el Foro Interdisciplinario para la Sostenibilidad.

“Nuestras ciudades seguirán creciendo y tenemos que encontrar alternativas para evitar el efecto que esto genera en el medio ambiente; como sociedad, no podemos permitirnos perder los pocos recursos ambientales que tenemos” Aseguró Vera Noguez.

Así pues, aparte de la importancia que tiene la elección de especies que pueden sembrarse en zonas urbanas según la altura y la probabilidad de que vivan, se necesitan podar y crearles un buen ambiente para evitar daños a la infraestructura, dijo Omar Franco Mora, director de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEM.

Asimismo, comentó que la altura del árbol se relaciona inminentemente con la dimensión de su raíz; osea que si se poda cada año, la raíz no crece tanto y así no daña el pavimento, drenajes, instalaciones, etc.