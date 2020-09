Isaac Ramírez – septiembre 03, 2020

Doce minutos después de las 03:00 horas de este jueves, se registró una explosión al interior del inmueble marcado con el número 104 de la calle Abedules, esquina con Zarzaparrillas, en el municipio de Coacalco, dejando a su paso al menos una treintena de casas afectadas.

De acuerdo con reportes policiacos, los hechos ocurrieron aparentemente por la acumulación de gas que se registró en el inmueble que durante el día funcionaba como un taller de servicio electromecánico, mientras que, por las noches, aparentemente fungía como una bar clandestino en la parte alta.

La onda expansiva despertó a los vecinos de esta calle, quienes salieron de inmediato de sus hogares al escuchar la explosión y ver que sus viviendas se encontraban afectadas, debido a que se rompieron varios cristales y se dañaron algunas estructuras.

Al sitio, arribaron bomberos de esta demarcación y elementos de seguridad pública, quienes aseguraron la zona para evitar un riesgo mayor entre los vecinos, además de que controlaron la fuente de gas que originó la explosión.

Hasta esta mañana, los servicios de emergencia laboran en el sitio, aunque, de manera preliminar, se habla de que al menos cuatro inmuebles quedaron severamente afectados, por lo que no pueden ser habitados hasta en tanto no se dictamine por parte de Protección Civil si pueden o no ocuparse.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México tomó conocimiento de los hechos e iniciará los peritajes correspondientes para determinar las causas que originaron la explosión. Hasta ahora, no se reportan personas lesionadas o fallecidas, solo daños materiales en las viviendas y vehículos que se encontraban en la zona.