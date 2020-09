Hoy Estado de México – septiembre 01, 2020

Luego de que se anunció que Andrea Legarreta dio positivo a una prueba de Covid-19, algunos de sus compañeros del programa Hoy, de inmediato acudieron a realizarse la prueba del coronavirus.

Y es que Legarreta y su familia están guardando la cuarentena en casa para evitar posibles contagios, pero la producción estaría tomando previsiones, ante la cercanía laboral que tuvieron recientemente con la conductora.

Por ejemplo, Maribel Guardia quien ha acompañado al equipo de Andrea Legarreta desde que se decidió dividir al equipo de conductores; el comandado por la esposa de Erick Rubín y el que está a cargo de Montijo.

Andrea es una de las personas más cuidadosas, no sabes cómo se cuida y cómo regaña cuando alguien no lo hace pero ahorita justo me pasé a hacer el examen de coronavirus porque yo estuve con Andrea y Galilea, entonces más vale prevenir que lamentar”.

Aseguró que saliendo del programa el día de ayer, lunes 31 de agosto, acudió a hacerse la prueba para saber si está o no contagiada con la Covid-19, pero sí confesó que tras enterarse del resultado de Legarreta se asustó mucho.

Me asusté porque esta enfermedad da pavor, pero a Andrea la vi fuerte, se ve tocada pero bien, va a salir adelante, estoy segura”.

Actualmente Maribel se encuentra en espera de los resultados de la prueba de la Covid-19 y deberá permanecer tres días en su casa hasta conocer el diagnóstico:

Tarda tres días la prueba, ya en tres días sabré cómo está la cosa. A mi nieto me lo comí a besos el fin de semana y ahora a tratar de no salir y esperar estos tres días esperando la prueba. Ya no importa lo que pase porque ya estuve con mi nieto el fin de semana, ya si estamos contagiados, estamos contagiados todos”.

Aunque Paul Stanley no trabaja en el equipo de Andrea Legarreta, sí confirmó que en Televisa les hacen pruebas contra la Covid-19 constantes, y es que a él le preocupa mucho contagiar a sus empleados del restaurante del que es dueño.

A mi no me tocaba trabajar con mi Andy, me toca con Gali, la Escalona y Lambda, pero nos están haciendo pruebas a cada rato de sangre, y si se necesita que me haga la prueba del hisopo aquí estoy. Desconocemos de este bicho, no sabes ni por donde pega. No sabemos, a cualquiera le puede pasar”.

Aseguró que en estos momentos de dificultad no ha tenido ganancias en su restaurante, pero asegura que su mayor objetivo es no dejar a ningún empleado sin trabajo:

Yo tengo un restaurante y está muy triste que necesitamos trabajar para todos y trabajamos para no tener que despedir a nadie. Es difícil, nos ayudó mucho esto de repartir a domicilio, pero trabajamos para todos, no hay ganancia, no bajar la guardia y trabajar para todos”.

Otro de los conductores de HOY, Arturo Carmona, confirmó cómo se enteró de que Andrea Legarreta tiene Covid-19:

Nos avisaron desde muy temprano que no viniéramos porque ya saben Andrea dio positivo, y ya los demás, el resto de ese equipo del elenco nos venimos a hacer la prueba”.

Carmona se realizó la prueba del hisopo para saber si tiene o no el virus y envió los mejores deseos a su compañera: