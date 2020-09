Isaac Ramírez – septiembre 17, 2020

Tras las protestas que han realizado vecinos de Bella Vista, Rincón Verde, Praderas y Colinas de San Mateo, El Tejocote, La Luna y San Mateo Nopala en contra de la construcción de un nuevo tiradero municipal, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) clausuró las obras de movimiento de tierra que la empresa Tersa del Golfo llevaba a cabo en la Barranca del Murciélago o Barranca Honda, ubicada en el Ejido de Bella Vista de Naucalpan.

El Ayuntamiento de Naucalpan informó que, tras la reunión que la Secretaría de Planeación Urbana y Obras Públicas sostuvo con los vecinos de esas comunidades, solicitó a la Propaem la clausura de estos trabajos, toda vez que Tersa del Golfo no ha entregado permisos para acreditar el aval de esta obra.

Indicó que, tras constatarse que la empresa tenía maquinaria pesada presuntamente para acondicionar el terreno para la habilitación de un relleno sanitario, el gobierno municipal inició el procedimiento administrativo para la clausura, ante la falta de documentación, mismo que fue cumplimentado esta misma tarde por las autoridades estatales.

«El Gobierno de Naucalpan está comprometido con la legalidad y el respeto por el crecimiento urbano ordenado«, indicó.

La semana pasada, alrededor de 50 vecinos de la cuenca de San Mateo impidieron, por cuarta ocasión en 15 días, que la empresa ingresara maquinaria a las inmediaciones de la Barranca del Murciélago, al señalar que ésta carecía de permisos que acreditaran la obra, pues, hasta el momento, no se les ha presentado el proyecto que se desea realizar en la zona.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, los vecinos se trasladaron hasta el palacio municipal, donde protestaron para exigir que se frenaran los trabajos, pues acabará con la reserva natural existente y afectará su salud, ya que se convertirá en un nuevo relleno sanitario.

Un día después, una comitiva fue recibida en el palacio municipal, donde los pobladores y las autoridades locales acordaron que se frenaran los trabajos hasta en tanto la empresa no transparentara los permisos, lo cual no ha ocurrido hasta ahora, mientras que los vecinos se comprometieron a no realizar una nueva protesta que afectara a quienes viven en Naucalpan.