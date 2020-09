Hoy Estado de México – septiembre 06, 2020

El nuevo licenciado en enfermería se llama Manuel Chimas, de Oxkutzcab, Yucatán, quien a través de Facebook, compartió una foto con sus amigos de obra y dio a conocer la noticia de su titulación en enfermería.

Aunque desde julio del año pasado Manuel recibió su carta de pasante en Enfermería, durante agosto de 2020 por fin recibió su título, y no quiso dejar de lado a sus compañeros albañiles.

Este secre ya es licenciado en Enfermería. No me olvido de dónde salí y mucho menos [me] olvido de las personas que me dieron buenos consejos. Agradezco a mi familia y amigos”, escribió Manuel en Facebook.