Arturo Callejo – agosto 31, 2020.

La mañana de este lunes, centenares de taxistas contaminaron con sus claxon y sirenas el primer cuadro de la ciudad de Toluca, pues sobre la Plaza de los Mártires, dijeron ser supuestamente víctimas de actos de extorsión por parte del personal de la Secretaría de Movilidad, de la Policía estatal y hasta de policías municipales, quienes a sabiendas de que la mayoría no tiene licencia de taxi actualizada, les llegan a sacar hasta con cinco mil pesos.

Moisés García, uno de los líderes de los ruleteros, indicó que este tipo de actos realizados en su contra por parte de las autoridades se dan a diario en cualquier región del Edomex, al armarse supuestos operativos para solicitarles sus documentos en regla y es cuando proviene presumiblemente la comisión de pedirles dinero.

“Y la verdad ya estamos casados, ya estamos cansados de ese tema, son los operativos que nos están mandando por las licencias, no hay licencias en la Secretaría de Movilidad, nos están dando una cita y la cita nos la están dando hasta diciembre que porque ya no hay espacio, los de los operativos saben que más del 50 por ciento no traemos licencia porque están vencidas y por no traer la licencia vigente nos están sacando hasta cinco mil pesos, nos andan correteando como delincuentes”, expresó el líder de los ruleteros.