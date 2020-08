Hoy Estado de México – agosto 04, 2020

Memes, videos ya hasta una cumbia surgió de la golpiza que recibió el ladrón que pretendía asaltar una combi en la carretera México-Texcoco.

El músico Salvattore Zamorini parodió la cumbia «17 años» de Los Ángeles Azules y la adaptó al asalto fallido que se hizo viral en las últimas horas, y cuyo video se observa cómo el delincuente fue sometido por los pasajeros hartos de los atracos en las unidades de transporte público.

«Amigos rateros, ¿qué creen que me pasó?, en una combi un percance me pasó, pasé por mi colega y todo iba normal, nunca imaginé por lo que yo iba a pasar» , señala la primera estrofa de la canción titulada 17 mil putazos.

«Planeamos bien el rollo, subí primero yo , pedí las billeteras, de pronto algo pasó, sentí que me golpearon y mi compa corrió, sentí otro chingadazo, todo mal me salió «, continúa.

A través de su página de Facebook, Zamorini, quien interpreta covers y canciones propias en internet, compartió la adaptación que ya ha sido compartida más de 100 mil veces.

«Quise salir corriendo, no pude ya bajarme, en bola me agarraron, sentí que iban a matarme, no pude ya pararme», dice otro verso, en referencia a la golpiza recibida por el hombre el pasado 31 de julio y cuya identidad hasta el momento se desconoce.