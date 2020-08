Isaac Ramírez- agosto 06, 2020

En medio de consignas como «Ricardo, represor«, y luego de que los síndicos y regidores solicitarán la renuncia del comisario Daniel Ríos Garrido y los responsables de dar la orden de reprimir el pasado martes a los vecinos de Cuautitlán Izcalli, este jueves se desarrolló la mesa de negociación con los colonos de Ensueños, en donde el alcalde Ricardo Núñez Ayala se comprometió a no vulnerar nuevamente los derechos de los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente en esta localidad.

Y es que más de un centenar de vecinos se reunieron este jueves en la Concha Acústica para exigir al gobierno municipal información sobre la autorización que la Dirección de Desarrollo Urbano entregó a un particular para realizar un estudio de mecánica de suelos en el Paseo Solidaridad, ubicado a un costado del Parque Espejo de los Lirios.

Sin embargo, en medio de reclamos de los participantes, quienes subrayaron el desconocimiento que tiene el alcalde de las problemáticas locales y cuestionaron la autoridad del edil en estos temas, por encima de intereses de personajes privados, Ricardo Núñez reconoció que su administración entregó el permiso para que se llevara a cabo el estudio, sin pedirle al solicitante que acreditara la propiedad del inmueble de nueve mil 321 metros cuadrados, lo cual constituye una omisión por parte de los funcionarios de su gobierno.

Aunque se comprometió a no entregar alguna licencia de funcionamiento o de construcción para este predio hasta en tanto no se resuelva la situación jurídica del Paseo Solidaridad, el edil aseveró que existe un contrato de compra-venta que data de 1972, lo que desató la molestia de los vecinos, quienes cuestionaron el por qué no salió el propietario en 1985, cuando se decretó como bien municipal por parte del alcalde Lorenzo Vega y el cual permaneció así hasta la administración de la priista Alejandra del Moral Vela.



Los vecinos aseguraron que el juicio de amparo 495/2013 permanece vigente, la cual se derivó a partir de que el particular no pudo acreditar la propiedad y el interés jurídico, lo que señalaron debe ser considerado como un antecedente para mantener el predio como un área pública urbana y natural, ya que también cuenta con equipamiento urbano del propio ayuntamiento.



Piden destitución del comisario

Previamente, los integrantes del Cabildo, incluyendo a los de la coalición que llevó a Ricardo Núñez Ayala al cargo, cuestionaron la actitud represora del alcalde en contra de los vecinos, hecho ocurrido el pasado martes, y le exigieron la destitución del o los responsables de este hecho en el que al menos 10 vecinos resultaron heridos y tres más detenidos y gravemente golpeados por policías municipales, incluyendo al comisario Daniel Ríos Garrido.

«¿En qué momento te volviste un golpeador, Ricardo?, ¿quién va a pagar por esto?, ¿acaso no hay gobernabilidad en Izcalli?», señaló el segundo regidor Pablo Galván, luego de mencionar que a lo largo de la contingencia sanitaria se han realizado al menos cinco protestas de vecinos de esta localidad, quienes han acusado múltiples omisiones por parte de la administración local y, en la última manifestación, pudieron acreditar el uso de la fuerza sin propósito.

Por su parte, el décimo sexto regidor, Fabián Enríquez Gamíz, pidió a Ricardo Núñez no guardar silencio y ser omiso y negligente en contra de los ciudadanos que han exigido mejores servicios público y que el ayuntamiento les brinde soluciones a problemáticas como la del Paseo Solidaridad.

La tercera síndica, Joanna Alejandra Felipe Torres, se pronunció en contra de la represión como una forma o medio para dilucidar las problemáticas que aquejan a la población y lamentó que el actuar de la policía local hayan convertido a Cuautitlán Izcalli en el protagonista de la nota roja del Edomex, por lo que pidió que se deslinden las responsabilidades y se sancione a los autores de dar la orden del ataque en contra de los vecinos.

A esta solicitud se sumó la primera síndica, Alejandra Miranda Reséndiz, y la primera regidora, Guadalupe Rivera y Santiago, quienes señalaron que este actuar no corresponde a los principios de la Cuarta Transformación que llevó al alcalde al poder y solicitaron la destitución del comisario, al tiempo en que reprobaron el acto de agresión contra los vecinos de Ensueños.



«Solicito, presidente, que se deslinde del acto ordenado y mal procedido, además de que se lleve a cabo una investigación de hechos por la agresión y proceder en contra de quien resulte responsable, dijo Miranda Reséndiz.

Finalmente, el octavo regidor, Agustín Mercado Benítez, lamentó que el edil no tenga autoridad sobre la Dirección de Seguridad Pública y manifestó que Ricardo Núñez se encuentra rebasado, por lo que le exigió una disculpa pública a favor de los ciudadanos.

Al respecto, el alcalde de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez, señaló que su gobierno condena todo tipo de violencia institucional o personal y apuntó que ”es mejor hacer saber el uso del silencio y de la voz».