Arturo Callejo – agosto 10, 2020.

La mañana de este lunes, la señora Lorena Sánchez Campos, originaria de la ciudad de Toluca, acudió a la puerta del hospital Perinatal Mónica Pretelini, para pedir que su cuñada sea indemnizada, luego de que este fin de semana falleciera a consecuencia de COVID-19, su hermano, el señor Ricardo, quien estaba adscrito al área de Servicios Generales.

“Él ya había pedido ir a descansar y sus jefes le dijeron que no porque había mucho trabajo y le negaron el permiso, quiero justicia, no se vale, él se contaminó aquí en el hospital, él nos decía que lo metían al área de COVID a sacar la ropa sin protección y pido justicia por él, aquí el director no les da el equipo de protección y aparte se lava las manos el director diciendo que ellos se infectan afuera y ellos se infectan aquí dentro, pido que se haga justicia por mi hermano”, indicó la hermana del difunto Ricardo.