Isaac Ramírez – agosto 21, 2020

Por segunda ocasión en este mes, regidores de Cuautitlán Izcalli solicitaron la renuncia del comisario Daniel Ríos Garrido, ante el actuar de la corporación municipal que ahora se vio involucrada en un probable acto de extorsión y secuestro exprés en contra del ex jugador del Club Cruz Azul, Jair Peláez Correa, y de su familia, ocurrido el pasado sábado 15 de agosto.

El segundo regidor, Pablo Galván, acusó la falta de control que existe al interior de la Policía municipal y la represión en la que han incurrido los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito en las últimas semanas, por lo que demandó la baja del jefe policiaco.

Por su parte, la tercera síndica y la décima primera regidora, Joanna Felipe Torres y Claudia Adela Bravo Langle, respectivamente, demandaron que existan castigos en contra de los responsables de estos hechos y de la represión ocurrida el 04 de agosto en contra de vecinos del fraccionamiento Ensueños, y pidieron al alcalde Ricardo Núñez Ayala que informe sobre las indagatorias que se siguen en ambos casos.

Al respecto, el alcalde Ricardo Núñez aseguró que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos el pasado sábado, su administración aportó los elementos correspondientes para que la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México integrara una investigación por este tema y, de ser necesario, finque las responsabilidades de ley, mientras que se abrió un proceso administrativo ante la Comisión de Honor y Justicia de este municipio, para que también se siga un proceso el contra de los responsables.

Indicó que el tema también fue abordado en la mesa de coordinación para la paz, integrada por los tres niveles de gobierno; sin embargo, aseguró que las indagatorias se llevan a cabo con discreción y secrecía, pues no se tolerarán este tipo de prácticas.

El pasado sábado, el ex jugador del club deportivo Cruz Azul, Jair Peláez Correa, denunció que fue víctima de extorsión por parte de policías de Tránsito de Cuautitlán Izcalli, quienes le habrían pedido 10 mil pesos para «garantizar el bienestar de su familia».

De acuerdo con el arquero de Los Loros de Colima en la Liga de Ascenso Mx, ese día circulaba sobre Periférico Norte, proveniente de Hidalgo, cuando los policías de la patrulla marcada con el número económico 24747 le marcaron el alto a la altura de Punta Norte, para notificarle que no circulaba su vehículo, como parte de las restricciones que establece el programa Hoy No Circula.

«Me pidieron que me identificara y mostrara mi licencia y tarjeta de circulación, las cuales mostré y me comentaron que me iban a multar y tenía que pagar. Accedí a hacerlo porque el error fue mío al circular sin consultar el programa y los policías me pidieron que los acompañara a la Comisaría de Cuautitlán Izcalli, para proceder a realizar el pago de la multa», comentó.