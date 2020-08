Hoy Estado de México – agosto 20, 2020

Uno de los temas calentitos en el mundo del espectáculo es la demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva contra Laura Bozzo por difamación, la cual está en curso e incluso fue ratificada ante la FGR y en donde se pronuncian contra los señalamientos y expresiones que ha tenido la peruana hacia ellos.

En marzo de este año, la pareja de actores inició el proceso legal contra Laura Bozzo, pues buscan el cese de difamaciones y ataques.

De acuerdo con el abogado de Irina Baeva y Gabriel Soto, todo comenzó en noviembre de 2019, luego de que la señorita Laura despotricó en un programa de la cadena de televisión Univisión contra la pareja, acusando al actor de no hacerse responsable de sus hijas por estar con la rusa.

Laura también ha opinado sobre la vida privada de los dos, haciendo comentarios que denuestan a la persona, la dignidad, la integridad, la seguridad y honorabilidad de los dos. Usa insultos, hace comentarios discriminatorios, de índole sexual, violentos y hasta amenazas sin tener ningún derecho”,

Esta semana, la pareja ratificó la denuncia en contra de Bozzo, quien deberá acudir a declarar por lo dicho en “El Gordo y la Flaca”, así como por sus comentarios expresados en YouTube.

Es que Laura Bozzo también se dirigió públicamente hacia Gabriel Soto diciéndole que es el primer nominado para “El desgraciado de 2019”.

De acuerdo con el abogado de la pareja, la peruana tampoco tendría por qué hablar de las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán porque son menores de edad y tienen derecho a una vida libre de violencia:

Estas niñas tienen derecho a una vida libre de violencia. Desgraciadamente, la señora Laura Bozzo ha hecho de su vida un estilo particular, se dirige al público ignorante que ha explotado, y ha vivido de esta manera, confunde la libertad de expresión con el abuso y ha explotado la ignorancia de la gente”.

El representante legal de los actores asegura que lo que sus representados quieren “es una orden para que no se exprese, que no se acerque, que no los moleste, que no vuelva a hacer ese tipo de comentarios.