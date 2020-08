Isaac Ramírez – agosto 20, 2020

Un paramédico de la Cruz Roja Mexicana fue agredido y amagado con ser detenido, por un policía de Naucalpan, quien se negaba a que atendieran a una mujer involucrada en un accidente ocurrido la tarde de este miércoles sobre la Avenida Fuentes de Satélite, por presuntamente «interferir en su trabajo».

Paramédicos de la corporación difundieron un video en el que se observa cómo el policía empuja y lastima al personal prehospitalario, impidiendo que le otorguen atención a la mujer herida, aunque éstos le advierte que, de no hacerlo, podrían generársele más lesiones.

«Deja de interferir con mi trabajo. No, aquí no vas a hacer nada, de una vez te lo digo. A mí no me pidas da favor, llevo media hora diciéndote que no interrumpas. Házte para allá porque te voy a subir», se le escucha decir al oficial.