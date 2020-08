Arturo Callejo – agosto 06, 2020.

El secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, Luis Gilberto Limón Chávez, fue exhortado por unanimidad en la 60 Legislatura mexiquense, para que entregue un informe detallado sobre la concesión y operación del Circuito Exterior Mexiquense.

El diputado de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Faustino de la Cruz Pérez, refirió que el 25 de febrero de 2003, el gobierno estatal entregó a Concesionaria Mexiquense (Conmex), la construcción y operación de 155 kilómetros, pero solo se han construido 110, por un costo total de cinco mil 600 millones de pesos.

Entre 2005 y 2019, Conmex, hoy Aleática, ha recibido ingresos por cuotas de peaje en el Circuito Exterior Mexiquense por 30 mil 843 millones de pesos, no obstante, en sus estados financieros reporta una inversión pendiente de recuperar por 87 mil 45 millones de pesos, que no sólo no disminuye, sino que aumenta cada año por montos de varios miles de millones de pesos.

El legislador mexiquense agregó que, en 2017, la supuesta inversión de Aleática en el Circuito Exterior Mexiquense se incrementó ocho mil 832 millones, a pesar de que en ese año el ingreso por cuotas de peaje fue de tres mil 702 millones.

En 2018, la supuesta inversión aumentó en ocho mil 177 millones de pesos y el ingreso por cuotas de peaje fue de cuatro mil 229 millones y en 2019, se incrementó en seis mil 775 millones de pesos y el ingreso por cuotas de peaje fue de cuatro mil 530 millones.

“Lo anterior, ha ocurrido ininterrumpidamente año tras año, a pesar de que la construcción del Circuito Exterior Mexiquense que hoy conocemos terminó en 2011; de manera que, desde entonces a la fecha, no se ha construido nada. Además, el estado físico de la autopista es deplorable. Esto no tiene justificación jurídica y/o financiera alguna. Es inadmisible: 87 mil 405 millones de pesos equivale a más de dos veces la deuda pública total del Estado de México”, acusó De la Cruz Pérez.

Recordó que el Grupo Parlamentario de Morena ha señalado desde la tribuna en, al menos seis ocasiones, la corrupción asociada a los proyectos carreteros de Aleática en el Edomex y exigido información al gobierno estatal, pero se ha ignorado las peticiones.



Además, a propuesta de Morena, se aprobó por unanimidad la llamada Ley Aleática para impedir que se amplíen los años de concesión.