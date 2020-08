Arturo Callejo – agosto 20, 2020.

Integrantes de la Diputación Permanente de la 60 Legislatura del Estado de México pidieron que la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes Guerrero, se separe del cargo, para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en torno al supuesto suicidio de Arturo “N”, probable homicida del notario público número 166 de Toluca, Luis Miranda Cardoso.

El diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Gerardo Ulloa Pérez, indicó que Arturo, ex empleado de Miranda Cardoso, no era un interno común, pues era el presunto asesino del padre de Luis Miranda Nava, uno de los políticos de más alto nivel en el sexenio del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, por lo debía estar bajo vigilancia y un cuidado especial para garantizar su integridad personal.

El legislador estatal recordó que el pasado 11 de agosto, al interior de un domicilio de la colonia Sector Popular, mejor conocida como colonia Sánchez de Toluca, fue hallado sin vida el exmagistrado Luis Miranda Cardoso, por lo que el día 16 de este mismo mes, la Fiscalía mexiquense capturó a Arturo «N», por su probable participación en el homicidio de quien fuese su patrón, y posteriormente, fue ingresado al Penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Sin embargo, el día 18, a escasos días de que se determinara su situación jurídica, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que Arturo «N» se había supuestamente suicidado dentro de su celda, al colgarse con su propio pantalón.

Quienes integran la Diputación Permanente demandaron una investigación a fondo y que los resultados sean públicos y mientras la Fiscalía estatal deslinda posibles responsabilidades derivadas del supuesto suicidio de Arturo, que Cervantes Guerrero, sea separada del cargo de Secretaría de Seguridad estatal.