Isaac Ramírez – agosto 18, 2020

Tras la difusión de un video en el que se observa a dos hombres recibiendo fajos de billetes, presuntamente relacionados con los sobornos de Odebrecht, y quienes aparentemente están relacionados con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y con el ex senador Jorge Triana, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar, pidió que se investiguen los hechos y, en caso de que se detecte alguna responsabilidad, se juzgue a los involucrados.

En entrevista, el también alcalde de Huixquilucan aseveró que el Partido Acción Nacional (PAN) siempre se ha pronunciado en contra de la corrupción, aunque afirmó que la justicia debe ser pareja para todos y no solo aplicarse en el marco del inicio de un proceso electoral.

«La justicia debe ser para todos porque hemos visto casos como el del hijo de Manuel Barttlet, que vendió los ventiladores mecánicos a un sobrecosto, o el influyentismo de los superdelegados en otras entidades, y no ha habido un solo castigo», aseguró.

Enrique Vargas sostuvo que el partido en el poder mantiene una persecución en contra de algunos adversarios políticos, recurriendo a casos que no son claros como la aprehensión de Emilio «L», ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien no se le ha visto físicamente en el territorio mexicano, a pesar de encontrarse confeso, mientras que a otros personajes como Rosario Robles Berlanga se les aplica la ley con todo el rigor.

Ayer, en una cuenta de youtube, se difundió un video en el que aparece Rafael Caraveo Opengo, ex secretario Técnico del Senado, recibiendo bolsas de plástico transparente llenas de billetes, presuntamente provenientes de los sobornos de Odebrecht.

En el video se ve cómo el ex funcionario, quien colaboraba directamente con el senador panista José Luis Lavalle Maury y quien era presidente de la Comisión de Administración del Senado, manipula las bolsas con billetes de 200 y 500 pesos.

Lavalle Maury también ha sido mencionado en los testimonios que Emilio Lozoya Austin ha dado a las autoridades sobre la manera en que se distribuyeron los sobornos de Odebrecht en México.