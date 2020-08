Isaac Ramírez – agosto 25, 2020

En lo que va del año, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Tecámac y Atizapán de Zaragoza encabezan la lista de los municipios con más quejas abiertas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), por vulneración de las garantías individuales de los ciudadanos.

De acuerdo con un informe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) de la Codhem, en lo que va del año, solo estos 10 municipios concentraron 761 quejas en los primeros siete meses de 2020, siendo Naucalpan, la demarcación con más quejas originadas ante la Codhem, con 147 expedientes abiertos, principalmente, por el uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, por no respetar la fundamentación y motivación, así como atentar en contra de la integridad y seguridad personal en todas las formas de violencia.

A Naucalpan, le sigue Nezahualcóyotl, con 110 quejas originadas ante la Defensoría del Pueblo, Toluca, con 110 casos; Ecatepec, con cien denuncias; Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla, con 60 expedientes cada uno; así como Chimalhuacán, con 49; Los Reyes La Paz, con 47; Tecámac, con 45; y Atizapán de Zaragoza, con 41.

En el caso de Nezahualcóyotl, la mayor cantidad de quejas iniciadas por vulnerar los derechos de los ciudadanos, son por no respetar la fundamentación y motivación en materia de legalidad y seguridad jurídica, con 41 casos; por el derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, con 25; y por incumplir con el derecho a no ser sometido a la violencia institucional, con siete eventos de este tipo.

Toluca también lidera en las quejas por no respetar el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, bajo la mosalidad de no privilegiar la fundamentación y motivacion; seguido al incumplimiento del derecho a la protección contra toda forma de violencia y el derecho a no ser sometido al acoso laboral, con 12 quejas en este último tema.

En el caso de Ecatepec, si bien el mayor número de quejas están relacionadas con el impedimento a la fundamentación y motivación en los actos legales y de seguridad jurídica, resalta que los otros dos conceptos con el mayor número de expedientes, correspondan a la mala prestación de los servicios públicos, como el derecho al agua y al saneamiento, así como la garantía a obtener servicios públicos básicos de calidad.

En Cuautitlán Izcalli, las quejas están relacionadas con el incumplimiento a los derechos a la protección contra toda forma de violencia, a la fundamentación y motivación, y a la debida diligencia.

Tlalnepantla destaca por los casos de violación al derecho de no ser sujeto de privación ilegal de la libertad y no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública; Chimalhuacán, por no garantizar la legalidad y seguridad jurídica; y Los Reyes La Paz, por no permitir la fundamentación y motivación en procesos legales y jurídicos, además del uso desproporcionado de la fuerza.

Mientras que, en Tecámac, coincidieron cinco quejas con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, y en Atizapán, el derecho más violado es el de no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, solo seguido de la facultad para que se garantice el derecho a la seguridad pública.