Isaac Ramírez – agosto 20, 2020

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los videos difundidos anoche por el periodista Carlos Loret de Mola, en los que se observa a su hermano Pío López Obrador recibir dinero del ex coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, es una respuesta de sus adversarios políticos que buscan equiparar los casos de Odebrecht y de Genaro García Luna con el financiamiento de un partido político.

«Los adversarios buscan equiparar las cosas para tratar de mostrar que todos somos lo mismo, pero es bastante usual cuando se está llevando a una transformación. No todos somos iguales. En el video de mi hermano con David León, hay notorias diferencias, con relación a los otros hechos. No solo en lo cuantitativo por el monto del dinero, no es comparar, pero en una operación ilícita de Lozoya cobraron 200 millones de dólares en la venta de una planta chatarra y lo de Pío puede significar máximo dos millones de pesos», justificó.

En la conferencia mañanera, el mandatario mexicano aseveró que el caso de Odebrecht representa delitos de extorsión y corrupción, además de recursos de procedencia ilícita, mientras que el actuar de su hermano significa solo la entrega de aportaciones para fortalecer al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

López Obrador pidió al periodista, dirigentes partidistas o a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari, presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por estos hechos, para que se investigue y se actúe legalmente hasta llegar al fondo, aunque aclaró que no estarían relacionados con la elección presidencial de 2018.

«Yo lo he dicho que habrá cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Nada más daña que la corrupción, no debe haber impunidad, pero diría que si un familiar comete un delito, debe ser juzgado, sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, sea quien sea. Se acabó la impunidad, no le voy a fallar al pueblo de México. Esto fue para dañar mi imagen, pero no lo van a lograr. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos y tengo la conciencia tranquila», agregó.