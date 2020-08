Hoy Estado de México – agosto 28, 2020

La madrugada de este viernes 28 de agosto, falleció Manuel “El Loco” Valdés, después de presentar complicaciones a causa del cáncer que padecía desde hace unos años.

La noticia fue confirmada por su hijo, Pedro Valdés Larrañaga, quien tenía 89 años de edad.

En abril de 2017, se supo que el famoso comediante mexicano, estrella de programas cono “Ensalada de Locos”, había sido diagnosticado con cáncer de piel.

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, explicó en su momento Valdés.