Manuel López-Agosto 4, 2020

Autoridades del municipio de Amecameca anunciaron la cancelación del Festival de la Nuez de Castilla debido a que el Edomex continúa en semáforo naranja por la contingencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus.

La decisión afectará a decenas de productores de la región volcanes, quienes año con año cosechan más de 30 toneladas de nuez de castilla y que aprovechan los festejos para ofertarla entre los cientos de personas de diferentes partes del país que acuden a la zona.

El presidente municipal de Amecameca, Miguel Ángel Salomón explicó que esté año no realizarán ningún espectáculo artístico o cultural para atraer a visitantes, sin embargo, a fin de aminorar las afectaciones hacia los productores, se les permitirá colocarse de manera gratuita a un costado del jardín municipal.

«Desafortunadamente no contamos con las condiciones para realizar el evento, sabemos que hay muchas familias que resultarán afectadas pero trataremos de apoyar a los productores porque no hay otra ocasión en la que puedan vender el fruto, es por temporada y no se puede guardar para después ofertarse», explicó el edil.