Arturo Callejo – agosto 10, 2020

El ciclo escolar 2020-2021, que iniciará el próximo 24 de agosto, a distancia, traerá un impacto económico muy fuerte para las 24 mil papelerías que hay en el Edomex, pues estos micro, pequeños y medianos negocios no surtirán listas de útiles escolares, cuyo costo va de los 500 a los mil 500 pesos por alumno de escuela básica pública o privada de forma respectiva.

Esyo, ha propiciado que 132 mil empleos directos e indirectos estén en riesgo y que no haya contratos temporales como siempre anualmente ocurre, para atender los negocios que reportan pérdidas cercanas a más de dos mil 600 millones de pesos por la caída de sus ventas en un 80 por ciento aproximadamente.

Por su parte, el empresario del sector papelero, Hugo Eduardo Ávila Caballero, indicó que han tenido que realizar ajustes en la adquisición de productos y, al menos en su negocio de Toluca, no contratará entre 20 y 25 personas como lo hacía en otros años.

“En esta época ya era para que tuviéramos una venta mucho mayor, pero bueno, debido a la situación de la pandemia no se puede aglomerar la gente en los comercios. Esto ha sido un freno para toda la reactivación de la economía que manejamos, a comparación de años pasados hemos vendido solo un 10 por ciento, principalmente, se están vendiendo cosas para oficinas que están regresando a trabajar, las listas de útiles normalmente en esta época comparado con años pasados eran como de 85 por ciento de nuestras ventas, ya en estas fechas, y ahora con este anuncio de que se va a regresar de manera virtual, pues muchos padres de familia no han querido hacer la compra porque muchos tienen materiales en sus casas y los van a aprovechar”, indicó preocupado.

Ávila Caballero agregó que quienes se han visto más afectados por la alerta sanitaria de la pandemia y ahora con las clases virtuales, son las papelería rurales y las que hay en las colonias, pues como son pequeños comercios familiares por lo regular, no han soportado la crisis y no volverán a reabrir.

“Es una crisis que no nos imaginábamos que iba a tener fuerza tal, como quiera que sea las papelerías grandes tenemos poquito más de chance de sobrevivir a esto debido a la infraestructura que tenemos de clientes al mayoreo, pero las papelerías más pequeñas que hay en las colonias no estuvieron saliendo y eso contribuyo a que muchas de ellas ya no pudieron salir adelante”, manifestó el empresario.