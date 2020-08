Arturo Callejo – agosto 10, 2020.

El grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el Congreso del Edomex, ingresará en breve una propuesta para dividir en dos al municipio de Ecatepec de Morelos que, según estimaciones, actualmente tiene 2.2 millones de habitantes, por lo que serían para 2022, 126 municipios contando ya a Ciudad Azteca.

Entre los múltiples problemas sociales que tiene el municipio más poblado del país y uno de los más poblados de América Latina, está la pobreza, la inseguridad, la marginación y falta de agua potable, a la par de que su enorme sistema de drenaje está colapsado en varias regiones.

El senador morenista Higinio Martínez Miranda, agregó que actualmente es demasiado complicado gobernar Ecatepec, donde su población merece un trato igual que el resto de los 124 municipios.

“Es inviable, es política, administrativamente, financieramente complicado seguir gobernando Ecatepec con la misma estructura que hoy se tiene en la Constitución de nuestra entidad, la gente de Ecatepec no solo merece más recursos económicos, no solo merece todo el aparato del Estado federal, estatal y municipal para combatir la terrible inseguridad que se vive en Ecatepec, no solo merece mucho más dinero del Congreso local o federal para resolver el grave problema que tiene en el abastecimiento de agua potable, requiere tener una autoridad más cercana a la población”, indicó el Senador.