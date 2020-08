Isaac Ramírez – agosto 11, 2020

Durante una denuncia de hechos que esta mañana presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, señaló que el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, fueron los responsables de ordenarle la entrega de los recursos provenientes de Odebrecht a asesores electorales extranjeros que colaboraron para ganar la campaña de 2012.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, detalló que el Emilio Lozoya reconoció los sobornos por cerca de cien millones de pesos que se destinaron principalmente para la campaña electoral, mientras que cerca de 120 millones de pesos más también se habrían entregado a un diputado y cinco senadores, de quienes no mencionó sus nombres, presuntamente para la compra de votos a favor de las reformas estructurales.

Agregó que la denuncia incluye los beneficios en la compra de insumos a favor de Etileno 21, una empresa vinculada a otra nacional que fue socia de Odebrecht y por las que el gobierno federal habría tenido grandes pérdidas,

Adicionalmente, el ex director de Pemex acusó que Enrique Peña y Luis Videgaray le dieron la instrucción de entregar 84 millones de pesos a un secretario de Finanzas de un partido político y a varios legisladores, y otros doscientos millones de pesos más para dirigirlos en la discusión de la reforma electoral, a través de un enlace.

Alejandro Gertz comentó que Lozoya Austin habría presentado cuatro testigos y evidencias en video, los cuales se integraron a la carpeta de investigación correspondiente, por lo que se iniciará con la revisión de las diligencias y testigos, al tiempo en que se hará el análisis pericial de video y, de ser procedente, se citará a las personas imputadas.