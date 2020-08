Arturo Callejo e Isaac Ramírez – agosto

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) eligió, por unanimidad, a Cristian Campuzano Martínez y a Javier Rivera Escalona, como presidente y secretario general de este instituto político en el Edomex, respectivamente.

Luego de construir un acuerdo de unidad que se dio en las últimas semanas en el marco de la renovación de los órganos de la dirección, la militancia designó también a Gloria Vanessa Linares Zetina (ADN), como secretaria de Asuntos electorales y Política de Alianza; a Xochitl Nayeli Limón Pintado (NI), como secretaría de Gobierno y Asuntos Legislativos; así como a Germán Juan Olvera Juárez (NI), como secretario de Planeación Estratégica y Organización Interna.

Además, Elida Castelán Mondragón (Vanguardia) fue elegido como secretario de Comunicación Política; y Viridiana Fuentes Cruz (Vanguardia), como secretaria de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología.

La mesa directiva del noveno Consejo Estatal del PRD, estuvo integrada por Federico Aguilar García, quien fungió como presidente, Zurisaday Rubi Rodríguez Flores como vicepresidenta, Sergio Daniel Morales Casasola, como secretario, y Norma Lojero Valencia fue electa consejera nacional.

“No se trata solamente de hablar de nuestro partido político, se trata de construir una propuesta sólida para enfrentar los retos que se avecinan, desde este momento, quiero anunciarles a los amigos y vecinos de Ecatepec, que los vamos a acompañar de la forma y con los mecanismos que ustedes organicen y determinen, pues no estamos dispuestos a darles seguimiento a una ocurrencia o capricho de un partido político, no sabemos cuales son sus intensiones, lo que sí sabemos es que tratar de vulnerar el derecho y autonomía que tienen los ciudadanos por una negociación política o de cualquier otra naturaleza, no representa el interés del pueblo , sinoel interés de un grupo político”, sostuvo el nuevo líder del PRD en el Estado de México.