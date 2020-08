Arturo Callejo – agosto 24, 2020

El Centro de Derechos Humanos, Zeferino Ladrillero, ingresará en breve a la Secretaría de Gobernación, un documento para solicitar al Secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, la protección para Diana Bobadilla Martínez y Óscar Camparán Santana, defensores ambientales que son señalados por el gobierno municipal de Metepec, encabezado por la alcaldesa Gabriela Gamboa Sánchez, como quienes cometieron los probables delitos de despojo y ataques a las vías de comunicación.

Y es que la administración de Gaby Gamboa, culpa a un grupo de cuatro ambientalistas, entre ellos el par de jóvenes antes citados, de que por sus protestas que realizaron desde el año pasado, en conjunto con vecino de La Pilita, ya no se construirá el Cuartel para la Guardia Nacional.

Por ello, la semana pasada, la presidenta municipal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció en sus redes sociales, que ingresará a Cabildo, la revocación del comodato para la 22 Zona Militar, con el fin de que ya no sea construido el cuartel de las fuerzas federales.

La denuncia en contra de la joven por un supuesto despojo es del año pasado, cuando se dio cita al parque por varios días, junto con decenas de colonos que se oponen a dicha construcción, mientras que la denuncia ante el Ministerio Público por el supuesto delito de ataques a las vía de comunicación se registró la semana pasada, explicó José Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Indicó que la parte acusadora corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano y al Director de Tránsito y Vialidad, mientras que la cita ante el Ministerio Público de Metepec, es mañana martes a las 15:00 horas.

“También hemos documentado una serie de amenazas que no son institucionales, son anónimas a través de mensajes y llamadas telefónicas, a través de los cuales los han amenazado de muerte en los últimos días, no podemos permitir que en el Estado de México se sigan agrediendo a quienes defienden el ambiente, es un movimiento ciudadano que, con sus razones, con sus argumentos no estuvieron de acuerdo en que se construyera el Cuartel de la Guardia Nacional y hubo un debate abierto, franco, dieron sus razones y la propia Guardia Nacional desistió de llevar a cabo este proyecto en el Parque La Pilita y nosotros lo interpretamos y lo decimos con todas sus letras, hay notorios indicios de una suerte de venganza política a quienes encabezaron esa resistencia civil”, sostuvo el abogado.