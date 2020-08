Hoy Estado de México – agosto 21, 2020

Vaya sorpresa que se llevó una mujer cuando descubrió que en los frijoles con huevo que comía, había algo que le resultó asqueroso; se trataba de una muela humana proveniente de una lata de frijoles estilo “ranch” que había comprado.

La víctima de la desagradable experiencia compartió su historia a través de su perfil personal de Facebook, por lo que logró que su anécdota se viralizara.

La usuaria es una mujer identificada en redes sociales como Anahí Mata Estrada, quien aseguró que compró una lata de frijoles estilo “ranch” para comerlos junto a su huevo.

Ella al parecer mezcló la comida y, al momento de ingerirla, notó que mordió algo duro. De inmediato escupió y se percató de que se trataba nada más y nada menos que de una muela humana.

“Jamás me había pasado algo así, justo ahorita se me antojo un huevito con frijoles “ranch” (de la lata negra) y pues me lo hice. Me lo estaba comiendo tan rico y de repente mastiqué algo súper duro y lo aventé inmediatamente. Era una muela ”, explicó la mujer en un primer momento.

Por si las dudas, la víctima de la extraña experiencia manifestó que la muela humana que encontró en los frijoles de lata no le pertenecía a ella.

“Me dio tanto pero tanto asco, casi vómito. Ahora no sé qué pensar, obviamente verifiqué que no fuera mía, pero no, aún tengo todas mis muelitas y no sé qué pedo. Estoy en shock, les dejo las fotos. Se los juro que no lo invento, aún no lo creo, estoy muy asqueada”, especificó la afectada.