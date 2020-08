Isaac Ramírez – agosto 16, 2020

El ex jugador del club deportivo Cruz Azul, Jair Peláez Correa, denunció que este sábado fue víctima de extorsión por parte de policías de Tránsito de Cuautitlán Izcalli, quienes le habrían pedido 10 mil pesos para «garantizar el bienestar de su familia».

De acuerdo con el arquero de Los Loros de Colima en la Liga de Ascenso Mx, este sábado circulaba sobre Periférico Norte, proveniente de Hidalgo, cuando los policías de la patrulla marcada con el número económico 24747 le marcaron el alto a la altura de Punta Norte, para notificarle que no circulaba su vehículo, como parte de las restricciones que establece el programa Hoy No Circula.

«Me pidieron que me identificara y mostrara mi licencia y tarjeta de circulación, las cuales mostré y me comentaron que me iban a multar y tenía que pagar. Accedí a hacerlo porque el error fue mío al circular sin consultar el programa y los policías me pidieron que los acompañara a la Comisaría de Cuautitlán Izcalli, para proceder a realizar el pago de la multa», comentó en un post que subió a sus redes sociales para denunciar el acto de extorsión.

El futbolista indicó que, a partir de que arribó al estacionamiento de la comisaría general, comenzó a notar actos sospechosos por parte de los agentes, quienes le pidieron que descendiera de su vehículo, aunque en ese momento preguntó el lugar en el que podría realizar el pago.

«Ahí comenzaron a amedrentarme y amenzarme con hacerle algo a mi esposa y a mis hijos, y que como era un lugar peligroso podríamos arreglarnos de otra manera para garantizar el bienestar de mi familia, por lo que entré a la Comisaría a hacer el pago y ahí continuaron con las intimidaciones en contra de mi familia y quienes estaban afuera en el vehículo con siete policías vigilándolos alrededor», narró Jair Peláez.

Según relata el testimonio, los oficiales no dejaron de intimidarlo hasta que cuatro de ellos lo acompañaron a dos instituciones bancarias de la zona para que retiraran 10 mil pesos que, posteriormente, les entregó para que le permitieran regresar con su familia, por lo que el futbolista pidió que se castigue a los responsables de estos hechos.

«Les comparto esto porque me parece injusto el modo como se manejan estos policías; me parece algo muy bajo que extorsionen y amenacen con el bienestar de mi familia», subrayó.

Hoy Estado de México consultó con el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli si habría alguna sanción en contra de los responsables de estos actos delictivos que han sido denunciados en múltiples ocasiones por automovilistas que transitan por esta demarcación y que ocurren por parte de agentes de Tránsito, a cargo de Daniel Ríos Garrido, sin que se haya obtenido alguna respuesta al momento de la publicación de esta nota informativa.