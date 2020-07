Hoy Estado de México – julio 07, 2020

Carmen Salinas manifestó su postura respecto a aquellas personas niegan la existencia del coronavirus, a quienes calificó de ignorantes.

“Hay cada pen…tonto y tonta que no cree que existe coronavirus. ¡Claro que existe!… Me dio mucho coraje porque no puedo creer el nivel de ignorancia», comentó la actriz en una entrevista para el programa Venga la Alegría de TV Azteca.