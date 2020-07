Hoy Estado de México – julio 07, 2020

El policía Pablo Eduardo Ramírez Lemus, quien hace unos días se dio a conocer por derrotar en una reta de lagartijas a un manifestante, forma parte del equipo de para remo, que busca su clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se realizarán del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021.

A los 20 años, Pablo sufrió un accidente en motocicleta, tras el cual le fue amputada su pierna izquierda. Cuatro años después su fisioterapeuta lo presentó con la entrenadora nacional de para remo, Alejandra Menzi, y a partir de ese momento comenzó a escribir su historia de éxitos en el deporte.

“Ella me hizo una prueba de resistencia en el largo, lo cual me gustó y fue como me quedé en el remo, ya llevo cuatro años desempeñándome en esta disciplina”, recordó el originario del Edoméx, quien, en 2018, se ubicó junto con su equipo, entre los mejores ocho del mundo, en la modalidad 4+ PR3.