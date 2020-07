Hoy Estado de México – julio 08, 2020

Durante el estreno del programa Laura sin censura de Univisión, finalmente, se dio a conocer la discusión que tuvo Alfredo Adame con Laura Bozzo durante la grabación de la emisión y en la que el actor habría abandonado el estudio, tras gritarle que la presentadora le daba asco.

«Yo voy a pedir que te corran del país y, por lo mismo, que te vayas unos años a Santa Marta Acatitla, que te corran de la Ciudad de México por lo menos, por ignorante, porque viertes opiniones en las que no tienes conocimiento. Me das más pena a mí y me da más asco tu imagen asquerosa», reprochó el también conductor, luego de que Bozzo lo increpara por misógino y le aclarara que ya tiene la nacionalidad mexicana.