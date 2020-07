Isaac Ramírez – julio 16, 2020

A pesar de que están en contacto permanente con los residuos sanitarios que se han generado por la pandemia, solo tres de los 450 recolectores de basura que operan entre los municipios de Coacalco, Tultepec y Tultitlán, han dado positivo al COVID-19, aunque todos han logrado ser dados de alta.

El presidente de la Unión de Recolectores de Basura de San Pablo de las Salinas, Celestino Martín Martínez Morales, señaló que el bajo número de contagios se debe a las medidas que han asumido los propios integrantes de este gremio para evitar exponerse ante el virus.

Indicó que, desde que se decretó la contingencia sanitaria, los recolectores de basura se equiparon con cubrebocas, lentes, guantes y gel antibacterial, para evitar que el virus mermara su salud.

Además, comentó que se les recomendó no llevar a cabo la pepena de los desechos, tanto en el momento en que reciben las bolsas como en el centro de transferencia de San Pablo de las Salinas, debido a que los residuos hospitalarios y/o sanitarios, como cubrebocas, caretas y guantes desechables, se mezclan con otro tipo de basura.

Martín Martínez indicó que, actualmente, la disposición de la basura solo se lleva a cabo con el apoyo de maquinaria que se encarga de vaciar los camiones o motocarritos, para luego, compactarla, por lo que se ha hecho a un lado la intervención de personas en este proceso, para evitar que alguien se contagie.

Agregó que este esfuerzo sera insuficiente si la población no es corresponsable, ya que solo 70 por ciento de las familias separa correctamente los desechos sanitarios y usa protección al momento de entregar su basura, por lo que exhortó a la gente a ser solidarios y no exponer más a quienes también han puesto en riesgo su vida para que no se acumulen los desechos en los hogares.

«Eso es lo más triste, que no se nos reconoce, aun cuando nos estamos partiendo el alma y hemos arriesgado la salud y hasta nuestra economía, para cumplir con nuestra labor», afirmó.

El líder de los recolectores resaltó que sus ingresos también se han visto afectados, ya que la recolección de los desechos bajó hasta en 75 por ciento durante el confinamiento, debido al cierre de los comercios y restaurantes, lo que ha implicado que solo estén obteniendo una tercera parte de las ganancias que tenían hasta antes de la pandemia.