Hoy Estado de México – julio 17, 2020

Ten un gato para que no haya ratas, decían, pero nos dijeron mal, porque aunque la mayoría de los mininos caza ratas, hay algunos a los que no les incomoda verlas pasar por donde viven y menos les atrae poder atraparlas.

Tal es el caso de este gato, quien se ha vuelto viral en las redes sociales debido a su actitud al presenciar una pelea de ratas.

El video que ha sido compartido cientos de veces en internet, muestra a un gato que ve cómo dos enormes ratas se pelean pero él prefiere estar sólo como espectador, sin meterse en líos que no le pertenecen.

Aunque no se sabe la fecha exacta de tal acontecimiento, ni el lugar, eso no es impedimento para que sepamos que a este gato lo que pase a su alrededor no le interesa.