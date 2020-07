El pasado 10 de julio una mujer, identificada como Claudia Revilla, denunció a través de las redes sociales que fue víctima de agresiones mientras corría en las instalaciones del Parque Hundido, ubicado al sur de la Ciudad de México.

La mujer señaló que fueron varias ocasiones en las que el hombre la comenzó a agredir, e incluso le propinó un puñetazo que le dejó lesiones en el rostro.

Ese día Revilla aseguró que este hombre suele agredir a las mujeres que corren en el parque para que se hagan a un lado y no lo contagien, por lo que el hombre fue duramente criticado en las redes sociales.

“Porque ni una mujer se merece vivir una agresión, porque me quiero, porque las autoridades de la CDMX y la Alcaldía me asesoraron y apoyaron de forma sensible y por las miles de brujas, corredoras, mujeres, hombres, amigas y amigos…”, posteó la mujer junto con una foto que muestra un golpe en el pómulo.