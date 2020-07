Arturo Callejo – julio 28, 2020

El Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la 60 Legislatura del Edomex, plantea reformar el Código Penal del Estado de México para que se castigue con dos a cuatro años de cárcel y de 150 a 300 días de multa a quien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya una plaga, con el propósito o no de causarle la muerte.

La diputada proponente, María Elizabeth Millán García, indicó que la misma pena carcelaria, pero de 50 a 150 días de multa, sería para quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril o cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento y la sentencia se incrementará hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea fotografiado, video grabado y difundido.

En tanto, a quien cause la muerte no inmediata del animal, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de éste y no constituya una plaga, se le impondrá una pena de dos a cuatro años de cárcel y de 200 a 400 días de multa.

El documento propone, además, crear unidades municipales de control y bienestar animal, pues “en la actualidad es incontable la población de ferales en la entidad que se encuentran deambulando en la vía pública, los cuales además de representar un problema de salud, se convierten en objeto de maltrato”, citó la legisladora estatal.

Con la creación de las unidades de control y bienestar animal, cada ayuntamiento deberá participar en el control poblacional de animales, a través de la esterilización quirúrgica, tanto a los animales de compañía, como a los que estén en situación de calle o abandonados.

La propuesta, indicó, busca erradicar la crueldad animal en algunas instituciones públicas, que llevan prácticas de manera clandestina, para sacrificar animales.

Millán García ahondó en que la población de perros y gatos en el Edomex se ha convertido en un problema de salud pública, pues existe un perro por cada cuatro personas, cuando lo ideal es que sea un perro por cada 10 personas, mientras que en municipios del Edomex como Lerma o San Mateo Atenco hay hasta un perro por cada tres personas.