Una joven pareja decidió llamar a su hijo Lucifer y dejar plasmado su nombre en el acta de nacimiento que solicitaron en el Registro Civil de Reino Unido.

La oficial del registro civil recomendó a los padres elegir otro nombre, dado que este puede causar temor entre las personas, inclusive les dijo que el bebé podría tener problemas en un futuro por llevar ese nombre.

Pero los padres estaban decididos y no cedieron ante las recomendaciones de la trabajadora del Registro Civil y finalmente su hijo se llama Lucifer.

Esto ocurrió en el condado de Derbyshire, donde nació el pequeño varón el pasado 6 de abril pasado, pero debido a la pandemia, sus padres no pudieron registrarlo en ese momento.

Los pareja, Dan y Mandy Sheldon explicaron que no profesan ninguna religión, por lo que para ellos el nombre de Lucifer no significa nada malo para su hijo.

“Nos dijo que nunca podría encontrar un trabajo y que los profesores no querrían enseñarle, traté de explicarle que no somos religiosos y que en griego Lucifer significa “portador de luz y alba, pero ella no me quiso escuchar”, contó Dan Sheldon, padre del pequeño.