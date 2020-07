Hoy Estado de Mexico – julio 10, 2020

Con la llegada de los primeros cinco pacientes, este día inició actividades el Módulo Hospitalario Temporal que fue construido en el municipio de Tlalnepantla

El espacio construido en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 199 de la Oficina de Representación IMSS México Oriente, atenderá únicamente a pacientes en recuperación de COVID-19.

Estos primero pacientes llegaron procedentes de los hospitales IMSS No. 57 en Cuautitlán y No. 72 de Tlalnepantla, solo para terminar su recuperación.

Las instalaciones construidas en 21 días por una empresa cementera, están habilitadas atender a 37 pacientes en etapa de convalecencia en una estadía promedio de tres a cuatro días.

“Para ello, se cuenta con una plantilla de 200 trabajadores, entre personal de higiene y limpieza; médicos; enfermeras; jefes de servicios; subjefes de enfermeras; jefe de personal; técnicas en Atención y Orientación al Derechohabiente; administrador y, desde luego, el director”, dijo el doctor Víctor Fidel Sales Galván.

El doctor Sales, quien también funge como director, comentó que se recibirán a pacientes del Hospital General Regional No. 72 de Tlalnepantla; del Hospital General de Zona No. 57 de “La Quebrada” y del Hospital General de Zona No. 98 de Villa de Flores, Coacalco, principalmente.

Refirió que en las instalaciones se brindan servicios de atención primaria y medicación. Se cuenta con innovaciones sanitarias tecnológicas para prestar la atención de manera segura, oportuna y eficaz, ya que el aire ingresa a la unidad y, a través de un sistema permanece dentro; pero, cuando es necesario que salga, se regresa a través de un filtro especial que lo purifica.