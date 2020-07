Hoy Estado de México – julio 08, 2020

¿Cansado de la cuarentena y sin dinero? ya no te preocupes; en el pueblo de San Giovanni in Galdo, un bello pueblo en Italia, te ofrece vacaciones gratis.

Mediante el programa “Date Molise”, sus residentes darán una semana de estancia a todo turista que no sea local.

Este bello pueblo se ubica a dos horas de Roma en la región de Molise, y la intención es fomentar el turismo local y extranjero; de acuerdo con el proyecto, se ofrecerán 40 estancias de una semana entre los meses de julio y septiembre próximos.

Para participar, es necesario no ser residente de Molise, no tener casa dentro de la región y no contar con parientes en el destino.

También será necesario indicar los motivos de la decisión de querer descubrir Molise a través de un formulario.

Para poder ser parte de esta aventura solo debes llenar este documento: http://www.morrutto.com/2020/06/12/regalati-il-molise-40-vacanze-gratis-a-san-giovanni-in-galdo/, en el que tienes que especificar por qué serías la persona indicada para recibir las vacaciones gratis.

No se trata de un sorteo ni nada, de hecho, simplemente quedas enlistado y se te asignará la fecha en la que debes viajar, así que no lo pienses más y lánzate a esta gran aventura