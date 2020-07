Manuel López- julio 30, 2020

Ante el riesgo de contraer el nuevo coronavirus al que se enfrentan recolectores de basura por el contacto con los desechos sanitarios de viviendas hospitales y panteones, el municipio de Ixtapaluca arrancó una campaña de separación de basura.

La Dirección de Servicios Públicos llamó a la ciudadanía a dividir la basura en tres categorías: inorgánica, orgánica y sanitaria no reciclable para que los recolectores no tengan contacto con cubrebocas, guantes, papel higiénico o cualquier otro desecho sanitario con el que pudieran contagiarse de COVID-19.

“Lo ideal es que en una bolsa ecológica marcada con la leyenda Sanitarios no reciclables, se guarden los cubrebocas, guantes de látex, cepillos de dientes, pañales, colillas de cigarrillos, pañuelos, toallas sanitarias, papel higiénico y bastoncillos de algodón”, aseguró Maier Muñoz, director de Servicios Públicos.

Pese a que, los recolectores portan caretas, guantes y cubrebocas, el riesgo es inminente tanto para ellos como para las personas que se encuentran en los basureros separando los deshechos que pueden vender a las recicladoras.

“Si los desechos están marcados, ellos saben que no tendrán ningún valor y no van a buscar ahí, entonces, les pedimos que sean más conscientes y aprender a separar la basura, no hay que bajar la guardia y con ellos vamos a contribuir a detener la propagación del virus”, dijo.