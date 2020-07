Hoy Estado de México – julio 31, 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó conocer la existencia de algún procedimiento de vigilancia o seguimiento en contra del ex mandatario Enrique Peña Nieto, en España, luego de que el periodista Sergio Sarmiento asegurara que éste se encontraba bajo custodia policial en aquél país europeo.

No tengo información y no tengo tampoco conocimiento de que la Fiscalía (General de la República) haya hecho una solicitud en ese sentido. Yo no tengo elementos y no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al ex presidente Peña, aseveró durante la conferencia matutina de este viernes.