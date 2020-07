Arturo Callejo – julio 20, 2020

En este Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la 60 Legislatura del Edomex o a más tardar en el próximo, se resolverá el tema de matrimonios igualitarios y la despenalización del aborto para esta entidad, destacó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández Gonzalez.

“Es imperativo resolver de una vez por todas, ya es inaplazable, son temas que no podemos soslayar”, apuntó el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

A estos dos temas que llevan años sin resolverse en la entidad, se sumará la aprobación de la Ley de Amnistía y eliminación del Fuero.

Agregó que la actual crisis sanitaria por el COVID-19, tiene su origen en las desigualdad y pobreza, “cuando volteamos la mirada y nos damos cuenta que las grandes repercusiones que la pandemia ha traído tiene su origen en la desigualdad, en la pobreza y en la marginalidad en que se encuentra nuestro pueblo”.

Sostuvo el diputado mexiquense que ante los actuales números de defunciones por la pandemia en el país y en el Edomex, es obligatorio revisar a fondo las políticas públicas a nivel federal y en la entidad, pues de ello depende el bienestar o marginalidad de la población.

Al referirse a las caravanas que se han hecho presentes en calles y avenidas de distintas ciudades del país y en este estado en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el también coordinador del grupo parlamentario de MORENA, las calificó como caravanitas mezquinas.

“Esas caravanitas que se han organizado, me parece que no solamente reflejan la mezquindad y la miseria humana en un problema tan grave como es el que estamos enfrentando, lo tenemos que decir con esa claridad, porque así no se resuelven los problemas”, subrayó.