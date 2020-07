Hoy Estado de México – julio 23, 2020

Uno de los alimentos más propios y representativos de México es sin duda el pozole, pues además de su sabores, colores y texturas, lo convierten en uno de los predilectos de las familias mexicanas.

Así que a pesar de la pandemia por el COVID-19, es un platillo fácil de preparar y consumir en casa para evitar terminar con el ya tradicional «Jueves Pozolero»

Cuenta con orígenes prehispánicos, el pozole tal como lo conocemos hoy nació en el estado de Guerrero, siendo que en la actualidad se puede degustar de diferentes colores, sabores y toques, pues los hay, al igual que el color de la bandera, verde, blanco y rojo.

Curiosamente este exquisito alimento nace en el mismo estado que es cuna de la bandera, dejando de manifiesto que Guerrero, como su nombre lo indica, es una región de gente luchona y patriota.

La palabra “Pozole” significa espuma, una palabra que viene del náhuatl y que originalmente se escribe “Pozolli”; pero ¿por qué espuma?, la respuesta es sencilla.

Debido a que en el momento en que se prepara este platillo, el cual lleva granos de maíz que son grandes y blancos llamados “cacahuazintle”; durante su cocimiento estos se abren formando una especie de espuma; de ahí que los aztecas lo llamaron de esta forma.

Su origen data desde la época de los aztecas, donde no era cualquier platillo, sino una comida muy selecta que sólo se preparaba en ocasiones especiales como en ceremonias religiosas, además de que únicamente los aztecas de más alto nivel, como el emperador o los sacerdotes, podían comerlo.

A diferencia del que hoy podemos comer acompañado de una rica carne de pollo, puerco o res, en la época prehispánica, según diversos historiadores y textos antiguos, los aztecas solían comerlo con carne humana, misma que probablemente provenía de guerreros capturados en batalla y que eran sacrificados en ofrenda al sol.

Con el tiempo y la conquista, los evangelizadores españoles decidieron no desaparecer completamente dicho platillo, sin embargo, cambiaron la carne humana por la de puerco, la cual se dice tiene un sabor similar.

Así es como surge el famoso jueves pozolero

La historia del jueves pozolero nace en la región de la montaña de Guerrero, donde en los meses de septiembre de cada año se acostumbraban pizcar la última cosecha de maíz, sin embargo, debido al clima de la zona, así como a la naturaleza del cultivo, se tenía por costumbre solidarizarse con aquellos a quienes no le había ido bien en sus siembras.

Es así que los días miércoles por la noche se reunían los sobrantes no consumidos por las familias y se realizaba una “comilona comunitaria“, una verdadera verbena popular, donde se convivia con el fin de apoyar a quienes no tenían alimento y aprovechar el maíz para que este no se les echara a perder y tuvieran que dárselo a los animales.

Es justamente en esta celebraciones, las cuales se alargaban hasta el día siguiente, y al hecho de que siempre sobraba mucho maíz, que los jueves se solicita “recalentar” el alimento, dándole otro sabor y espesor, surgiendo los primeros “jueves pozoleros”.

Otra versión indica que los jueves era el día de pago de los jornaleros, quienes al cobrar su sueldo iban a comer a cocinas donde cada cuarto día de la semana se preparaba pozole.