Hoy Estado de México – julio 21, 2020

La serie Grey’s Anatomy ya está dando de qué hablar sobre la temporada 17, la cual promete compensar el inesperado final de la 16, tras el intempestivo recorte a causa del COVID-19.

Ésta es una de las series más queridas de toda la televisión mundial y eso lo demuestra las 16 temporadas que se tienen sobre la historia de estos médicos que luchan día con día para salvar la vida de los pacientes.

Como adelanto ha trascendido que la temporada 17 abordará el tema del momento: el coronavirus.

La creadora de la serie, Krista Vernoff, tiene claro que la temporada anterior no tuvo el final más afortunado, por lo que promete cosas emocionantes en esta.

De hecho, algo que si hicieron y mencionó Vernoff durante un panel llamado «Quarenstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going», de la Academia de Televisión de Estados Unidos fue que se ha hablado con doctores de verdad para hacer una representación más real de cómo se está viviendo el virus en los hospitales.

«Los médicos vienen y somos las primeras personas con las que están hablando sobre este tipo de experiencias que están teniendo. Están literalmente temblando e intentando no llorar, están pálidos y hablan de eso como una guerra, una guerra para la que no fueron entrenados», señaló Vernoff.

Aún no se ha comenzado a rodar esta temporada, ya que no existen las condiciones para poder hacerlo, pero se espera que en próximos meses se inicie y se pueda retomar la gran historia de Grey y todos los doctores protagonistas de la serie, la cuál mantendrá por supuesto la temática romántica que siempre ha tenido.