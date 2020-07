Hoy Estado de México – julio 15, 2020

El ex del “bombón asesino”, Giovanni Medina, se le va a la yugular a Adal Ramones, al insinuar que habría encontrado, en un camerino, a Ninel Conde y el conductor en una comprometedora situación.

Al pleito por la custodia de su hijo, Medina agrega un escándalo contra el exconductor de La Academia, al asegurar que durante la gira de El Tenorio Cómico en el 2005, Adal no estaba en sus cinco sentidos y nunca terminaba las funciones debido a su mal estado.

Esto luego de que Ramones declaró a un medio que el ex de Ninel era muy celoso y que en alguna ocasión le había reclamado estar cerca de la cantante.

«Cuando escuché las declaraciones (de Adal Ramones) me llamó mucho la atención porque en primera son totalmente alejadas de la realidad. No me extraña por el presunto estado en el que él estaba todas las noches, presuntamente él y dos personas más, había noches que no podían ni siquiera terminar las funciones, o sea, de ese tamaño», aseguró Giovanni Medina

“No les puedo contar lo que era el ‘backstage’ de esa producción y que diga el señor Adal cómo los encontré, qué estaba haciendo con Ninel, ahora sí topó con hueso el señor, que no se meta mejor porque sí va a recibir respuesta», advirtió Giovanni Medina.

Por su parte, Adal Ramones dijo que él no quiere verse involucrado en los pleitos entre Ninel y Giovanni.

«No quiero ser un subtema del tema de ellos. No tengo nada contra Giovanni porque al final de cuentas esto ocurrió hace tantos años y jamás lo dijimos, ni a Germán ni a mí; sí, me increpó al final en Querétaro», dijo el conductor.

Ramones aseguró que Ninel tuvo casi nulo contacto con el elenco debido a que la también actriz no paraba de trabajar entre semana.