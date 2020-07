Hoy Estado de México – julio 22, 2020

Tras revelarse que varios conductores de Venga la Alegría se contagiaron de Covid-19, las especulaciones sobre la titular de Ventaneando de que estaba enferma comenzaron a crecer, sobre todo por su ausencia en e programa durante varios días.

En su regreso este martes al programa de espectáculos, Paty Chapoy aclaró los rumores sobre su salud, y desmintió que hubiera enfermado del nuevo coronavirus o que estuviera hospitalizada por esta enfermedad como se rumoraba.

“Les agradezco mucho todos los recaditos que hemos estado recibiendo a través de mi WhatsApp, a través de Twitter de Ventaneando y personal de que ya estoy de regreso, no estoy enferma, no tuve COVID, simplemente me tomé unos días de descanso y ya”, dijo la conductora.