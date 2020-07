Hoy Estado de México – julio 13, 2020

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática(PRD) en el Edomex, Omar Ortega Álvarez, informó que dio positivo al COVID-19, aunque se mantiene en aislamiento domiciliario y con síntomas leves.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, el también integrante de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura mexiquense, indicó que, a pesar de su condición de salud, seguirá atendiendo sus actividades legislativas y partidarias, a distancia y por medios electrónicos.

«Tengo síntomas leves y me encuentro en aislamiento y bajo el protocolo de cuidados, dictado por las autoridades sanitarias. A su vez, me he comunicado con las personas con las que tuve contacto reciente, para tomar las previsiones necesarias», señaló.